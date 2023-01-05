Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gürcistan sınırındaki TIR kuyruğu devam ediyor
[Fotograf: İHA]
Türkiye'nin ihracatının artması ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle deniz trafiğinin karaya yönelmesi nedeniyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk giderek artıyor.
Yüzlerce tır sürücüsü, Kafkasya’ya geçiş için Gürcistan sınırındaki yoğunluk nedeniyle araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.
Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri bu durumdan şikayetçi.
Son Haberler
- 12:25
- 12:27
- 12:27
- 12:12
- 12:11
Sıradaki Haber
Osmaniye'de kamyona çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz