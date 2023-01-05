Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kamyona çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Muhammet Kaya'nın kullandığı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Şekerdere mevkiinde, aynı yönde ilerleyen, sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
Kazada, kamyonette sıkışan Muhammet Kaya ve Oğuzhan Dündar, olay yerinde can verdi.
Kaya ve Dündar'ın cesedi, polisin incelemesi sonrası Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye
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