Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Karacaözü köyünde Rıfat K.'ya ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çankırı ve Yapraklı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Söndürülen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evin yanındaki kümeste bulunun 40 tavuk ile 5 hindi de telef oldu.
Etiketler: Çankırı
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