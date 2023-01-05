Ulusal basındaki habere göre, KDC'de isyancı 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sivilleri olumsuz etkiliyor.

KDC'nin doğusunda, 13 Kasım 2022'den bu yana çatışmalardan kaçan 2 bin 61 kişi Ruanda'ya sığındı.

Ruanda'nın Nyabihu bölgesine sığınan siviller tıbbi malzeme dahil temel insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyuyor.

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'deki isyancı grupların ve hükümetin, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 28 Kasım 2022'de başlattığı barış görüşmelerine 6 Aralık'ta diyaloğun sürdürülmesi kararıyla ara verilmişti.