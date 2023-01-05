Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Trabzon'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Trabzon-Maçka kara yolunda seyreden F.R'nin kullandığı araç, Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Nevin Y'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Nevin Y.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler: Trabzon
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