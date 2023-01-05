Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Villada ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 200 gram uyuşturucu, saksılar içinde 30 kök kenevir bitkisi, tabanca, 9 fişek, 2 vantilatör, 10 seyyar led aydınlatma, 3 havalandırma cihazı, 2 güç kaynağı, elektrik panosu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1475 euro ile 1550 lira ele geçirildi.
Etiketler: Balıkesir
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