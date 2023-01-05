Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.



Villada ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 200 gram uyuşturucu, saksılar içinde 30 kök kenevir bitkisi, tabanca, 9 fişek, 2 vantilatör, 10 seyyar led aydınlatma, 3 havalandırma cihazı, 2 güç kaynağı, elektrik panosu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1475 euro ile 1550 lira ele geçirildi.