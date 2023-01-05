Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 100 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 100 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 100 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli
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