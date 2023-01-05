Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2022 yılında il genelinde Kaçakçılık ve Organize suç örgütlerine yönelik, 1599 operasyonda yakalanan 1924 şüpheliden 126’sı tutuklanırken, 283’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, kaçak içki ve mühimmat ele geçirildi.