Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’daki kaçakçılık operasyonlarında 126 şahıs tutuklandı
[Fotograf: İHA]
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılında kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli tututklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak tütün malzemesi ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2022 yılında il genelinde Kaçakçılık ve Organize suç örgütlerine yönelik, 1599 operasyonda yakalanan 1924 şüpheliden 126’sı tutuklanırken, 283’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, kaçak içki ve mühimmat ele geçirildi.
Etiketler: Aydın Kaçakçılık Uyuşturucu
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