Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'de yeni istihdam alanları oluşturmak ve üreticilerin önünü açmak için OSB'nin güçlendirildiğini ifade etti.

Yapılan girişimler ve çalışmayla OSB'ye 141hektarlık bir genişleme sahası kazandırıldığını vurgulayan Ünsal, kentin ekonomisine ciddi katkı yapacağını aktardı.

Ünsal, "Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Daha güçlü bir sanayi ve daha güçlü bir Kırşehir için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı