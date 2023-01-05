Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor.

Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, geçtiğimiz yıl düzenlenen Artvin'de 41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde rakiplerini yenerek boşboğa olan 7 yaşındaki 850 kilogramlık ‘Vefa’ isimli boğa bir başka boğacıya satıldı.

Özgür Kamil Koçer ve Hakan Koçer’e ait boğa, 500 bin lira karşılığında satıldı.