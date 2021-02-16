Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 350 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı üzerine ihbar aldı.
Ekipler ihbar üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 350 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca bulundu,3 süpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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