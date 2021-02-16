Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurak geçen kış mevsiminde özlemle beklenen kar yağışının bütün Konya'ya rahmetiyle ve bereketiyle geldiğini aktardı.

Şehir merkeziyle tüm ilçelerde kar ve buzlanmanın günlük hayatı etkilememesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirten Altay, "31 ilçemizde buzlanmaya karşı ve yolların açık tutulması amacıyla 1586 personelimiz 24 saat yoğun şekilde mesai yapıyor. Allah rahmetini ve bereketini üzerimizden eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sokaktaki sahipsiz hayvanların aç kalmaması için ilçe belediyelerimizle düzenli olarak yemleme çalışması gerçekleştiriyor. Onlar bizim dilsiz dostlarımız. Tüm hemşehrilerimden de sokak hayvanları için uygun yerlere yiyecek bırakmalarını rica ediyorum. Bu zor hava şartlarında dostlarımızı yalnız bırakmayalım."