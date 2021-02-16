Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, yoğun kar yağışı altında tamamlandı.
Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile 21 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Kayserispor
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