Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 sikke, küp parçaları ve kılıç ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.
Ekiplerce yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 sikke, küp parçaları, kılıç bulundu. Aramada tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser Uyuşturucu
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