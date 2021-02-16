Bir ihbarı değerlendiren Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Ekiplerce yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 sikke, küp parçaları, kılıç bulundu. Aramada tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.