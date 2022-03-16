Coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlarda yaban hayvanı çeşitliliği artan Gümüşhane’de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısı bini aştı.

Koruma altında olan Yaban keçilerinin son yıllarda ikiz doğurması, koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması ve Gümüşhane'nin kaçak avlanma oranı en az olan iller arasında yer alması bu artışta etkili oldu.

Kentte bazı yerleşim yerlerine yakın noktalarda yaşayan yaban keçileri kalabalık sürüler halinde gezerken, çoğu zaman köy yollarına inerek su ihtiyacının ardından tuz ihtiyacını gidermek için beton ve kayaları yalıyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede “Savunmasız” kategorisinde yer alan ve koruma altındaki bir tür olan “Capra aegagrus” bilimsel adlı Yaban Keçileri Gümüşhane’de 20 farklı lokasyonda gözlenebiliyor.