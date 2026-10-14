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Dünya
The Guardian 14.10.2026 06:38

Elon Musk 366 milyon dolarlık harcamayla ABD ara seçimlerinin en büyük bağışçısı oldu

Elon Musk, muhafazakar adayları ve sağcı davaları desteklerken siyasi gruplara ve kampanyalara yaklaşık 366 milyon dolar aktararak 2026 ABD ara seçimlerinin en büyük siyasi bağışçısı oldu.

Elon Musk 366 milyon dolarlık harcamayla ABD ara seçimlerinin en büyük bağışçısı oldu

Dünyanın en zengin insanı, sadece temmuz ayından bu yana siyasete 276 milyon dolardan fazla para akıttı. Bu durum ABD tarihindeki en hızlı siyasi harcamalardan biri olarak kayda geçti. Musk, ABD Senatosu'nu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek önemli yarışları hedefliyor.

Perşembe günü federal bir dosyada yayınlanacak olan harcama rakamlarını ilk olarak New York Times bildirdi. Musk'ın harcamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilme kampanyasına yatırdığı yaklaşık 300 milyon dolarlık 2024 başkanlık seçimi katkılarını geride bıraktı.

Siyasi harcamalar rekor seviyede

Musk'ın siyasi harcamaları, SpaceX ve Tesla CEO'sunu en büyük Cumhuriyetçi mega bağışçı olarak yeniden öne çıkarıyor ve sağcı siyasi etkisini daha da artırıyor.

Geçen yıl Trump yönetiminin federal kurumları zayıflatma çabalarına öncülük eden Musk, göçmen karşıtı muhafazakar liderlerle aynı çizgide yer alırken son yıllarda aşırı sağcı siyasi hareketler için uluslararası bir kilit taşı haline geldi.

Teknoloji devinin harcama çılgınlığı aynı zamanda Musk'ın geçen yılın ortalarında bu kadar büyük ölçekli siyasi bağışlar yapmaktan geri adım atacağını iddia ettiği dönemden bir geri dönüş anlamına geliyor.

Sözde hükümet verimliliği bakanlığının başarısızlıkları ve siyasi etkisine yönelik maliyetli kamuoyu tepkisinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı dramatik anlaşmazlığın Washington siyasetine olan ilgisini azalttığı görülmüştü.

Bağışlar siyasi eylem komitelerine dağıtıldı

Reuters ve New York Times'a göre Musk'ın harcamaları, kendi kurduğu America Pac da dahil olmak üzere bir dizi siyasi eylem komitesine dağıldı.

En büyük tekil harcaması, Cumhuriyetçilerin Senato'nun kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olmak için çalışan bir komite olan Senato Liderlik Fonu'na yaptığı 158 milyon dolarlık katkı oldu. Musk ayrıca, yakından takip edilen zorlu bir yarışta Demokrat aday James Talarico ile karşı karşıya gelen Teksas Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton'ı destekleyen bir komiteye 10 milyon dolar verdi.

Musk'ın diğer büyük katkıları arasında America Pac için 76 milyon dolar, Kongre Liderlik Fonu Cumhuriyetçi komitesi için 20 milyon dolar ve Cumhuriyetçi Valiler Birliği için 10 milyon dolar yer alıyor. Musk ayrıca ocak ayında, ABD'nin Kolombiya büyükelçisi olma teklifini kabul ettikten sonra mayıs ayında yarıştan çekilen Kentucky Cumhuriyetçi Senato adayı Nate Morris'e 10 milyon dolar bağışladı.

Reklam ve mesajlaşma kampanyalarına destek

Musk'ın parasının bir kısmı, transseksüel karşıtı söylemlere odaklanan ve Demokrat adayları radikal sosyalist olmakla suçlayan reklam ve mesajlaşma kampanyalarına gidiyor.

Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X'i uzun zamandır siyasi rakiplerini hedef almak, seçim dezenformasyonunu yaymak ve trans haklarına saldırmak için kullanıyor. Hafta sonu, America Pac'ten Talarico'nun cinsiyetle ilgili önceki açıklamalarını gösteren bir videoyu delilik olarak nitelendirerek yeniden paylaştı.

Musk'ın devasa harcamaları, ABD tarihindeki en büyük siyasi bağışlardan bazılarını içeriyor ancak yine de yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Ara seçimlerde harcanan 366 milyon dolar, net servetinin yüzde 0,04'ünden daha azına denk geliyor.

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