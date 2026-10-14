İngilizlerin yarısı olası bir savaşta ülkeleri için savaşmaya isteksiz

Bulgular, Avrupalı yetkililerin Rusya'nın ittifakın savunmasını artan gizli saldırılar veya sınırlı bir askeri harekatla test edebileceği konusunda uyarıda bulunduğu bir dönemde geldi.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Amerikalı General Alexus Grynkewich, saldırıya uğramaları halinde ittifakın bu gece savaşmaya hazır olduğunu açıkça söyledi.

Geçen yılın Ulusal Güvenlik Stratejisi de İngiltere'nin kendi topraklarında bir savaş senaryosu olasılığına hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Son aylarda Rusya, Estonyalı bir savunma şirketine yönelik kundaklama saldırısı ve bir Alman havalimanında Ukrayna uçağına yönelik başarısız saldırı girişimi de dahil olmak üzere Batı'ya yönelik faaliyetlerini artırdı.

Savunma harcamalarına destek artıyor

Anket ayrıca katılımcıların yüzde 51'inin, ekstra borçlanma, daha yüksek vergiler veya kamu hizmetlerinde kesinti anlamına gelse bile hükümetin savunmaya ve silahlı kuvvetlere daha fazla harcama yapması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Harcamaların azaltılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 12 seviyesinde kaldı.

İngiltere'deki Ipsos araştırma direktörü Caroline Paskell, son anketlerinin İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin karşı karşıya olduğu taleplerin kamuoyu tarafından anlaşılmaya devam ettiğini vurguladığını söyledi.

Paskell, İngilizlerin yarısının daha geniş ekonomik baskılara rağmen savunma harcamalarındaki artışı desteklediğini belirtti. Paskell, ancak bu genişlemeyi finanse etmek için gereken doğrudan ödünleşimlerle karşılaşıldığında kamuoyu duyarlılığının hassas bir dengede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

İstihdam yaratma ve sivil altyapı gibi daha geniş ekonomik kazanımlar sağlayan askeri yatırımlara yönelik güçlü bir heves var.

Ancak finansman mekanizmaları kişisel vergilere veya kamu hizmetlerindeki kesintilere dokunduğunda direniş hızla artıyor. Paskell, bakanlar için asıl zorluğun artan güvenlik yatırımının kamu hizmetlerinin korunması ve daha geniş ekonomik büyümeyle nasıl bir arada var olabileceğini açıkça iletmek olacağını ekledi.

Avrupa Birliği ile yakın ilişki talebi

Anket ayrıca yüzde 50'lik kesimin İngiltere'nin Avrupa Birliği ile yakın bir savunma ilişkisi kurmaya öncelik vermesi gerektiğine inandığını buldu.

Ancak yüzde 44'lük kesim kendi ödedikleri vergilerde artış veya kamu hizmetlerinde daha az harcama anlamına geliyorsa ekstra savunma harcamalarına karşı çıkıyor. Yüzde 37'lik kesim ise bunu karşılamak için artan hükümet borçlanmasına karşı olduklarını belirtiyor.

Hafta sonu Savunma Bakanı Wes Streeting, İngiltere'nin savunma harcamalarını Rusya'nın Nato'ya saldırma riskine dayandırması gerektiğini söyledi.

Bu yılın başlarında şu anki Maliye Bakanı John Healey, savunma harcamalarındaki yetersizliği protesto ederek savunma bakanlığından istifa etmişti. Healey, İngiltere'nin bu yılki yüzde 2,6 seviyesinden 2030'a kadar milli gelirin yüzde 3'ünü savunmaya ayırması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Streeting, yaklaşan bütçenin 4,7 milyar sterlinlik fon açığını kapatacağını söyledi. Ancak hükümetin harcamaları 2035 yılına kadar milli gelirin yüzde 3,5'ine çıkarma yolunu sadece gelecek yılki Harcama İncelemesi'nde belirleyeceğini aktardı.

29 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında yapılan Ipsos anketi 1090 yetişkinle gerçekleştirildi.