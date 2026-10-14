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Dünya
BBC 14.10.2026 06:20

Almanya'da polis genç kıza taciz iddiasıyla bir robota el koydu

Alman polisi, 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir robotu kontrol etmekle suçlanan iki genç hakkında soruşturma başlattı.

Almanya'da polis genç kıza taciz iddiasıyla bir robota el koydu

Köln polisi, kızın çığlık atıp uzaklaşmasından önce kalçasını tuttuğu ve ona doğru itme hareketleri yaptığı iddia edilen kırmızı ve altın renkli robota el koydu.

Olay sosyal medyada canlı yayınlandı

Kuzey Ren Vestfalya Polisi, robotun 16 yaşındaki sahibi ve 19 yaşındaki arkadaşının olayı sosyal medyada canlı yayınladığına ve üzerine yorum yaptığına inanıldığını açıkladı.

Polisin Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 120 santimetre boyundaki cihaz cumartesi günü yerel saatle gece yarısına doğru arkadaşlarıyla birlikte olan kıza arkadan yaklaştı.

Polis, olay meydana geldiğinde kızın şehir merkezi yakınlarındaki bir fast-food restoranının önünde olduğunu belirtti.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Acil servis ekiplerine haber verildi ve şu anda hakkında soruşturma yürütülen genç ile diğer şüpheli kısa bir süre sonra bir sokak ötede bulundu. Polis, robotun gencin onu yerleştirdiği bir arabanın arkasında bulunduğunu söyledi.

Polis tarafından paylaşılan bir fotoğrafta robotun siyah bir bıyık, altın renkli bir zincir ve beyaz bir yelek giydiği görüldü.

Polis, robotla birlikte şüphelilere ait iki cep telefonuna da el koydu. Ekipler, olay sırasında robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini belirlemeye çalışıyor.

Sosyal medya yorumlarına uyarı

Polis, Facebook'ta yaptığı başka bir paylaşımda davayla ilgili bazı sosyal medya yorumlarının sınırı aşabileceği ve en kötü durumda suç teşkil edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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