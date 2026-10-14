Zelenski: Müttefikler Kiev'i Rus balistik füze saldırılarına karşı uyarmadı

Ukrayna devlet başkanı daha önce pazartesi günü beş füzenin kullanıldığı saldırıyı özellikle alçakça olarak nitelendirmişti. Ukrayna'nın batılı müttefiklerinden istihbarat almanın hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu ve bunun en kritik konulardan biri olduğunu vurguladı.

Zelenski sosyal medyada yaptığı paylaşımda, balistik füzeler hakkında erken bir uyarı olduğunda insanların öldürülmesini önlemeye yardımcı olan şeyin tam olarak bu olduğunu yazdı. Uyarı eksikliği konusunda kimseyi suçlamadı ve durumu talihsizlik olarak nitelendirdi.

Salı gecesi Kiev'e daha fazla balistik füze fırlatıldı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iddia ettiği sözde enerji ateşkesine rağmen başkentteki önemli bir elektrik santrali vuruldu. Belediye Başkanı Vitali Kliçko'ya göre, yüksek katlı bir apartman binasına düzenlenen saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti. Kliçko, dairelerin yandığını ve tahliye edildiğini söyledi. Ayrıca 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zelenski sosyal medya uygulaması Telegram'da, ortaklarından bir kez daha önceden uyarı gelmediğini ve ana hedefin enerji altyapısı, özellikle de 4 numaralı termik santral olduğunu yazdı. Zelenski yine neden uyarı olmadığını düşündüğünü açıklamadı.

İstihbarat paylaşımı tartışması

ABD'li yetkililer hafta sonu Ukraynalı mevkidaşlarına ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kiev ile istihbarat paylaşımını durdurmanın eşiğinde olduğu yönünde açık tehditlerde bulundu.

Ancak salı günü ABD Başkanı Donald Trump istihbarat paylaşımının durduğunu reddetti. Gazetecilere verdiği demeçte, onlara yardım ettiklerini ve istihbarat paylaştıklarını belirtti. Savaşın bitmesini istediklerini, bu yüzden savaşın bitmesi için onlarla ve Rusya ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırmayı durdurmasını talep etti ve ABD'deki yakıt fiyatlarındaki artıştan Zelenski'yi sorumlu tuttu. Cuma günü ABD başkanı, Rusya'dan dizel ithal etmek için Vladimir Putin ile bir anlaşma yaptığını ve önceki ABD yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu.

Salı günü Rusya'nın satıştan elde ettiği gelirleri daha fazla bomba almak için kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda, ABD Başkanı Donald Trump soruyu geçiştirdi. Bunun kendileri için değil bir dizel anlaşması olduğunu, dünyaya sunulduğunu ve kendilerine sunulmadığını ifade etti.

Enerji ateşkesi iddiası

Daha önce başkan, Moskova ve Kiev'in bir enerji ateşkesi üzerinde anlaştığını iddia etmişti, ancak Zelenski bunu kendisi için yeni bir haber olarak nitelendirdi. Ukrayna lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günkü duyurusunu takip eden iki gün içinde ordusunun Rus petrol rafinerilerini veya enerji tesislerini vurmadığını söyledi.

Ancak Kremlin'in ateşkesi görmezden geldiğini ve Ukrayna'nın enerji altyapısını eskisi gibi çok sayıda saldırıyla bombalamaya devam ettiğini belirtti. Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkanı dinlemediğini ve Rusların saldırılardan kaçınmaya hiç niyetleri olmadığına dair kesinlikle net sinyaller gönderdiklerini ekledi.

Hedef belirlemede Amerikan istihbaratının rolü

Ukraynalı komutanlar, Google Haritalar'da işaretlenmiş petrol rafinerileriyle birlikte Rusya'nın içlerine yönelik saldırılar için hedefleri belirlemek üzere Amerikan istihbaratına ihtiyaç olmadığını söylüyor. Ancak Rus balistik füze fırlatmaları ve uzun menzilli bombardıman uçaklarının kalkışı konusunda uyarılarda bulunmada çok önemli bir rol oynadığını belirtiyorlar.

Salı günkü saldırılardan sonra yaptığı açıklamada Zelenski, Ukrayna balistik füze fırlatmaları hakkında hiçbir uyarı almazken onların enerji altyapılarını yok etmesinin son derece adaletsiz olduğunu aktardı. Dünyanın bu konuda sessiz kalmamasının hayati önem taşıdığını ve Amerika'nın ne olduğunu ve savaşın devam etmesinden kimin sorumlu olduğunu açıkça görmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri başkenti hedef alan yüksek hızlı Rus füzesini durdurmayı başaramazken, patlamalar Kiev'in merkezinden duyuldu. Zelenski, Ukrayna'nın sol yakasındaki füze saldırılarının bir termik santrali hedef aldığını ve ayrıca bir apartmanı vurarak başkente yönelik son saldırıda ölü ve yaralılara neden olduğunu söyledi.

Zelenski salı akşamı Rusya'nın balistik füzelerle yeni saldırılar planladığı konusunda uyararak Ukraynalılardan gece ve yarın kendilerine dikkat etmelerini istedi.

Kış öncesi altyapı saldırıları artıyor

Son aylarda Rusya, Ukrayna'nın kasaba ve şehirlerine yönelik bombardımanını önemli ölçüde artırdı. Kış öncesi Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını özellikle yoğunlaştırdı, acil durum çalışanları temel hizmetleri onarmak için yarışırken Ukrayna'nın başkentinin büyük bölümlerinde elektrik ve suyu kesti. Bu arada Ukrayna, gelen füzeleri ve jet motorlu insansız hava araçlarını düşürmekte zorlanırken, ortaklarına ABD yapımı Patriot füzelerinden azalan tedarikini artırmaları için çağrıda bulundu.

Financial Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerinin gelişmiş ABD sistemlerini satın aldığı ve daha sonra acilen ihtiyaç duyulan Patriotlar da dahil olmak üzere Kiev'e gönderildiği tedarik programını askıya almakla da tehdit etti.

Kremlin'in Ukrayna'nın elektrik şebekesine yönelik sistematik harekatı, Kiev ve diğer şehirlerde yaygın elektrik kesintilerine yol açtı. Putin'in görünürdeki amacı bu kış milyonlarca sivilin ısınma ve elektriğini kesmek ve komşu Avrupa Birliği ülkelerine yeni bir mülteci dalgasını tetiklemek.

Varşova'da konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD ile işbirliğinin devam ettiğini belirtti ve Kiev saldırısı hakkında uyarı eksikliğinin Rus silahlarının özel bir türünden kaynaklandığını söyledi.

Pazartesi günü Rusya ayrıca Harkiv şehrini bombalayarak bir konut binasını tahrip etti. Olay yerinden görüntüler paylaşan Zelenski, dört kişinin öldüğünü ve 41 kişinin yaralandığını söyledi. Kurtarma ekiplerinin geceyi enkaz altında kalan insanları arayarak geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Karadeniz'de kargo gemilerine saldırı

Bu arada, Bulgaristan açıklarında gemileri bir insansız hava aracı saldırısıyla batırıldıktan sonra 11 denizcinin kayıp olduğu bildirildi. Olay, Bulgaristan'ın Rusya büyükelçisini çağırmasına neden oldu.

Bulgar yetkililer, gece boyunca iki kargo gemisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğunu ve birinin battığını söyledi. Bulgaristan, Rusya'yı saldırıları gerçekleştirmekle açıkça suçlamaktan kaçındı ancak Başbakan Rumen Radev, sonuçlarının Rusya Federasyonu'na fayda sağladığını belirtti.

Washington ile Kiev arasındaki tartışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'yi Beyaz Saray'dan çıkardığı geçen yıldan bu yana yaşananların en ciddisi olarak görülüyor.

Ukrayna devlet başkanı, Rus petrol rafinerilerini vurmayı bırakmaya istekli olduğunu söyledi. Ancak bunun sadece karşılıklılık temelinde ve Moskova'nın Ukrayna'nın kendi enerji tesislerine yönelik saldırılarını durduracağına dair gerçek garantiler ile olacağını belirtti.

Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya doğrudan veya dolaylı destek, Ukrayna'ya yardımı geciktirmek ve hayatların balistik füzelerden korunmasını zorlaştırmanın barış için kesinlikle işe yaramayacak olan şey olduğunu aktardı. Zelenski, güçlü bir Amerika'ya, güçlü bir Avrupa'ya ve güçlü ortaklara ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.