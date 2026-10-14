Rusya casusluk iddiasıyla Japon gazeteciyi tutukladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, muhabirin Hokkaido Shimbun gazetesinden Yuki İmai olduğunu açıkladı. Zaharova, gazetecinin Rus topraklarında casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlandığını söyledi.

Rus Tass haber ajansına göre, Sahalin'deki Yujno-Sahalinsk kentinde bulunan gazete bürosunda çalışan muhabir İmai, Japonya'ya dönmeye hazırlanıyordu. İmai bu sırada Rusya'nın savunma kapasitesi hakkında bilgi topladığı iddiasıyla tutuklandı.

Rusya'nın güvenlik teşkilatı FSB, gazetecinin bu bilgileri Japon istihbaratına aktarmayı planladığını iddia etti.

Maskeli polisler otele baskın yaptı

FSB, maskeli polislerin bir otel odasına baskın yaptığı, bir adamı yere ittiği ve onu kelepçelediği anları gösteren bir video yayınladı. Adamın Moskova'ya götürüldüğü ve burada bir mahkemenin tutuklu yargılanmasına karar verdiği belirtildi.

Tutuklamanın veya mahkeme duruşmasının ne zaman yapıldığı açıklanmadı. Söz konusu suçlamalar 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Japonya'dan adil yargılanma çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'yı gözaltına alınan gazeteciye adil ve tarafsız davranmaya çağırdı. Bir yetkili, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği ve Yujno-Sahalinsk'teki başkonsolosluğunun Rus makamlarından bilgi talep ettiğini söyledi. Yetkili ayrıca insani yaklaşım ve adil muamele istediklerini aktardı.

Hokkaido Shimbun gazetesinden yapılan açıklamada, Rus makamlarının duyurusundan haberdar olunduğu ancak detayların hala teyit edildiği belirtildi. Açıklamada, gazetecinin güvenliğini sağlamanın en önemli öncelik olduğu ve buna göre hareket edildiği vurgulandı.

İki ülke arasındaki gerilim artıyor

İmai'nin tutuklanması, Japonya ve Rusya arasındaki ilişkilerin hızla bozulduğu bir dönemde gerçekleşti.

Bu gerilim, Tokyo'nun Ukrayna'ya verdiği destek ve Sahalin yakınlarındaki Kuril Adaları'nın egemenliği konusundaki uzun süredir devam eden anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Japonya, kendi topraklarına en yakın olan dört ada üzerinde hak iddia ediyor.

Bu adalardan en yakını Hokkaido'ya 4 kilometreden daha az bir mesafede bulunuyor.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle batının yaptırımlarına katıldığı için Japonya'yı dost olmayan ülke olarak görüyor. Rusya son yıllarda dost olmayan ülkelerin birkaç vatandaşını batılı istihbarat servisleri için çalışmakla suçlayarak tutukladı.

2023 yılında Amerikalı gazeteci Evan Gershkovich casusluk suçlamasıyla tutuklanmış ve daha sonra 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gershkovich, 2024 yılında yapılan bir esir takasıyla serbest bırakıldı.

Rus haber ajansları, FSB'nin Japon vatandaşına karşı ceza davası açtığını ve duruşma öncesi gözaltına alındığını bildirdi. Rus medyası, gazetecinin 12 Aralık tarihine kadar gözaltında kalacağını aktardı.

Zaharova, Tokyo'nun Rusya'daki muhabirlerini devlet güvenliğini baltalamaya yönelik bilgi toplamak için kullanma girişimlerinin üzücü olduğunu söyledi. Zaharova, bunun münferit bir vaka olmadığını iddia etti.

Kuril Adaları anlaşmazlığı devam ediyor

Kuril Adaları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Rus kontrolü altında bulunuyor. Sovyet güçleri çatışmanın son günlerinde adaları ele geçirerek yaklaşık 17 bin Japon vatandaşını adadan ayrılmaya zorladı. Zamanla onların yerini benzer sayıda Rus aldı.

Moskova, Japonya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği protesto etmek amacıyla 2022 yılında eski sakinlerin atalarının mezarlarını ziyaret etmek için adalara seyahat etmesine izin veren bir programı iptal etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında tartışmalı adalardan birini ziyaret etmesi Japonya'da tepkiye neden oldu.

Tokyo yönetimi, Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamaya ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini açıkladı.