İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul’da sabaha karşı aniden bastıran sağanak, Beykoz’da etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçedeki birçok cadde ve sokakta büyük su birikintileri meydana geldi.

Yolların suyla kaplandığı ilçede, seyir halindeki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Ani bastıran yağışın olumsuz etkilediği noktalarda trafik akışı yavaşlarken, suyla kaplanan yollarda araçların ilerlemekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

