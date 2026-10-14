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Türkiye
AA 14.10.2026 01:15

Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik kentte 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramada, 3 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Devam eden soruşturma kapsamında suça karıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir'de 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılar K.E, S.G, A.Y, D.A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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