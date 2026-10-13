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Türkiye
AA 13.10.2026 23:21

İzmir’de 80 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurdu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının hizmet verdiği farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

İzmir’de 80 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurdu
[Fotograf: DHA]

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri yiyen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Aynı firmadan yemek alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi.

İzmir ve Manisa’daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yemek üretimi yapan işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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