Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyon duvara çarptı: 2 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Rahim Çakmak'ın kullandığı kamyonet, refüjü aşarak karşı şeride geçip duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Tolga Yaşayan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası Trafik
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