Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı
Kayseri'de 6 bin 500 TL değerindeki iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, bir araçta 6 bin 500 TL değerinde 250 metre kablo bulundu.
Yapılan incelemelerde kabloların kentin farklı yerlerinden çalınan iletişim kabloları olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından bulunan kablolara el konulurken, kabloları çalan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: Kayseri
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