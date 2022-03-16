Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de tarihi eser operasyonu
Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 32 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.İ'de tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin Çukurbağ köyünde olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda B.İ'yi yakaladı.
Zanlının, devriye aracını görünce yol kenarına attığı 2 yüzük, 32 sikke ve bir objeye el konuldu.
B.İ, ifadesi alınıp serbest bırakıldı.
Etiketler: Niğde Tarihi Eser
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