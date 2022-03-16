Yozgat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı.

Yer yer kar kalınlığının bir metreyi geçtiği bölgede, kara yolları ekipleri püskürtme ve genişletme çalışması yapıyor.

İl yolunda yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.