Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat-Sivas yolunda kar kalınlığı bir metreyi aştı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kara yolları ekipleri kar temizleme ve genişletme çalışmalarına başladı.
Yozgat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı.
Yer yer kar kalınlığının bir metreyi geçtiği bölgede, kara yolları ekipleri püskürtme ve genişletme çalışması yapıyor.
İl yolunda yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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