Beylikdüzü'nde bir şüphelinin otomobille gezerek uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı.

5 günlük takibin ardından E.B. ve yabancı uyruklu D.E. araç içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 18 parçaya ayrılmış şekilde 671 gram skunk, 11 parça şeklinde 25.55 gram kokain, 2 hassas terazi, 13 bin TL, 2 bin dolar, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi