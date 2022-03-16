Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobille gezerek uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da otomobille gezerek uyuşturucu satışı yapan iki kişi tutuklandı.
Beylikdüzü'nde bir şüphelinin otomobille gezerek uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı.
5 günlük takibin ardından E.B. ve yabancı uyruklu D.E. araç içerisinde yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 18 parçaya ayrılmış şekilde 671 gram skunk, 11 parça şeklinde 25.55 gram kokain, 2 hassas terazi, 13 bin TL, 2 bin dolar, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi
Etiketler: Uyuşturucu
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