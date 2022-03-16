Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kayak yaparken yaralanan kişi kurtarıldı
Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde tesis kapalıyken kayak yaptığı sırada yaralanan kişi, JAK ekiplerince bulunduğu bölgeden kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelen B.S.G, tesis kapalıyken Saklıbel mevkisinde kayak yaparken düştü.
Ayak bileği kırılan B.S.G, jandarmadan yardım istedi.
Kar motoru ile bölgeye ulaşan JAK ekipleri, kayaklı sedye ile işletmenin olduğu bölgeye indirildi.
Yaralı, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.
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