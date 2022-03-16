Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelen B.S.G, tesis kapalıyken Saklıbel mevkisinde kayak yaparken düştü.

Ayak bileği kırılan B.S.G, jandarmadan yardım istedi.

Kar motoru ile bölgeye ulaşan JAK ekipleri, kayaklı sedye ile işletmenin olduğu bölgeye indirildi.

Yaralı, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.