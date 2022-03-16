Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Japonya’da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Japnya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem görüldü.
JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.
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