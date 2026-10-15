BBC, 10 milyar dolarlık dava için Trump'ı ifade vermeye zorlaması için yargıca başvurdu

Salı günü mahkemeye sunulan belgelere göre, yer tespiti için aylarca süren çalışmaların ardından Trump'ın cuma günü ifade vermesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak 28 Eylül'de başkanın avukatları, BBC'nin avukatlarına Trump'ın "ulusal öneme sahip diğer meseleler nedeniyle 16 Ekim'deki ifade işlemi için artık müsait olmadığını" bildirdi.

ABD yargı sisteminde "deposition" (yeminli ifade), mahkeme dışında yemin altında alınan ve daha sonra yasal işlemlerde kullanılabilecek bir ifade türüdür.

Trump, BBC'nin 2020 seçimleri ve ardından Washington DC'deki Kongre Binası baskını hakkında yayınladığı bir Panorama belgeselinin, konuşmasından kesitleri birleştirerek şiddeti teşvik etmiş gibi gösterdiğini ve kendisine hakaret ettiğini iddia ederek geçen aralık ayında kuruma dava açmıştı.

BBC, yapılan kurgu ve hata için özür dilemişti. Ancak bu iddialar, dönemin BBC Genel Müdürü Tim Davie'nin istifasını açıklamasına yol açmıştı.

Yayın kuruluşunun avukatları şimdi ABD Sulh Ceza Hakimi Enjoliqué Lett'e başvurarak Trump'ın ekibinden ifade işlemini planlamasını talep etti.

Trump'ın avukatları ocak ayının ikinci veya üçüncü haftasında müsait olabileceğini belirtse de, bu tarih davanın keşif (delil toplama) aşamasının tamamlanması için belirlenen sürenin dışında kalıyor.

BBC'nin avukatı Charles Tobin, "Keşif sürecinin üzerinden yaklaşık sekiz ay geçmişken, yedi BBC tanığının ifadesi alınmışken ve keşif için sadece iki ay kalmışken, BBC bu davanın en kilit ismi olan davacının kendisinin hala ifadesini alamadı ve bunun için bir takvimi bile yok," diye yazdı.

Tobin, "Bir hakaret davasında davacının ifadesinden daha kritik ve ilgili bir keşif unsuru neredeyse yoktur," ifadelerini ekledi.

25 Eylül'de Miami mahkemesine sunulan bir dosyada BBC'nin hukuk ekibi, 21 Eylül'de Trump'ın avukatlarına yazarak "davacının, ihtilaf konusu olmayan belgelere (nisan ve ağustos aylarında üretmeyi kabul ettiği kayıtlara) ilişkin talepleri karşılamadaki devam eden gecikmeleri" hakkında bildirimde bulunduğunu belirtti.

Trump'ın hukuk ekibinin bir sözcüsü ise davanın, "tıpkı diğer ana akım sahte haber medyasını yanlışlarından sorumlu tuttuğu gibi, BBC'yi de hakaret ve pervasız seçim müdahalesinden sorumlu tuttuğunu" söyledi.

Trump daha önce, şikayetini değiştirip ifşayı sınırlamak isteyerek mali kayıtlarının yayınlanmasını engellemeye çalışmıştı ancak bu belgelerin sunulması itiraz konusu olduğu için bunun ayrı bir mesele olduğu görülüyor.

ABD Başkanı başlangıçta, kazandığı 2024 başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce yayınlanan belgeselin kendisine hem itibar açısından hem de mali açıdan zarar verdiğini iddia etmişti. Daha sonra şikayetini daraltarak, markasına ve işletmelerine yönelik daha geniş çaplı zarar iddiasından vazgeçti.

BBC, bu davanın "kamuya mal olmuş kişiler ve olaylar hakkındaki güçlü habercilik" üzerinde yaratacağı "caydırıcı etki" konusunda uyarıda bulunarak davanın düşürülmesini talep ediyor.

Yayın kuruluşu ayrıca, programın eyalette veya ABD'de hiç yayınlanmadığını belirterek Florida mahkemesinin davaya bakma yetkisine de itiraz etti.