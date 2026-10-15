Musk: Ukrayna drone hızlarının yavaşlamasının arkasında ABD hükümeti olabilir

Starlink, Kiev'in drone'ları Rus hedeflerine yönlendirmesine ve aynı zamanda kendi gökyüzünü korumasına olanak tanıyan hayati bir araç ancak salı gecesi Ukrayna, beklenmedik yeni hız sınırlarının savaş alanı görevlerini aksattığını söyledi.

Zelenski'nin bir danışmanı, kısıtlamaların tesadüf olmadığına ve Kiev ile Washington arasındaki son gerilimlerle ilgili olduğuna inandığını belirtti.

Musk, Starlink'in askeri düzeydeki kardeş hizmeti Starshield'in ABD hükümeti tarafından kontrol edildiğini ve hız veya kullanımla ilgili herhangi bir sınırın ABD ordusu ve nihayetinde ABD başkanı tarafından belirlendiğini söyledi.

X üzerinden açıklama yapan Musk, İngiltere medyasına "Umarım bu bir hatadır, belki büyük bir teknik sorundur. Bilmiyorum ama açılmasını istiyoruz" diyen Zelenski de dahil olmak üzere Ukraynalı yetkililerin bağlantıyı yeniden sağlama çağrılarına yanıt veriyordu.

Musk'ın SpaceX şirketine ait olan Starlink, salı gecesi hız sınırlarını saatte 160 kilometre ile kısıtladı ve bu da bundan daha hızlı seyahat eden herhangi bir silahın ağ ile bağlantısını kaybettiği anlamına geliyordu.

Ukrayna'nın eski savunma bakanı Mykhailo Fedorov, bağlantının çarşamba akşamı itibarıyla kısmen onarıldığını açıkladı.

Fedorov X'te, Starshield'in hız sınırını tamamen kaldırmanın Ukrayna'nın savunması için artık kritik önem taşıdığını yazdı ve Elon Musk'a teşekkür ederek sürekli desteğini istedi.

Hız kısıtlaması kararı ABD hükümetine ait

Yaklaşık bir saat sonra Musk, şirketinin katılımını savunarak bu gönderiye yanıt verdi.

Musk, Starshield sistemlerinin sahibi ve kontrolünün ABD hükümetine ait olduğunu belirterek, hız veya kullanımla ilgili her türlü sınırın ABD ordusu ve nihayetinde ABD başkanı tarafından belirlendiğini yazdı.

Ayrıca Musk, Starlink'in sivil veya savunma faaliyetleri için olduğunu ve saldırgan askeri harekatlar için kullanılamayacağını, bunun ticari bir şirket için uygunsuz olacağını ekledi.

ABD hükümeti konuyla ilgili yorum yapmadı.

Her iki şirket de Musk'ın SpaceX şirketine ait olsa da Starlink, özellikle uzak bölgelerde internet erişimi sağlamak için alçak Dünya yörüngesindeki uyduları kullanan sivil bir hizmet olarak öne çıkarken, Starshield hükümet ve askeri kullanım için tasarlandı.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları devam ediyor

Yetkililer, salı gecesi yaşanan kısıtlamaların, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Kiev'de çok sayıda insanı öldüren ölümcül saldırılar düzenlediği ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan iletişim ile enerji tesislerini vurduğu sırada geldiğini söyledi.

Zelenski, bunun Rusya'dan gelen en büyük saldırılardan biri olduğunu ve drone'ların önemli bir kısmı düşürülmüş olsa da isabet alan yerlerin de olduğunu ifade etti.

Ukrayna genelinde en az 600 bin kişi elektriksiz kalırken, bölge sakinleri yaklaşan drone'lar vurmadan önce kendilerine hiçbir uyarı gelmediğini belirtti.

Zelenski'nin danışmanı Serhiy Beskrestnov çarşamba sabahı Telegram'da, bu eylemin bir tesadüf olamayacağının ve mevcut siyasi durumla ilgili olduğunun açık olduğunu yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile gerilim artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rus enerji tesislerini vurmaya devam eden Ukrayna'ya karşı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradı.

Zelenski, ABD'nin, Trump'ın enerji ateşkesini imzalamaması halinde istihbarat paylaşımını kısıtlamakla tehdit ettiğini söyledi ancak salı günü Trump bunu reddetti.

Çarşamba günü Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında konuşan Zelenski, ABD'nin 300 bin ton dizel ithal etmek için Rusya ile bir anlaşma yapmasının ardından ihanete uğramış hissettiğini kabul etti.

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın ihanete uğramış hissedip hissetmediği sorusuna Zelenski, bunun sadece duygu veya hislerinden biraz daha karmaşık olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Bir günlük ziyareti sırasında Zelenski, İngiltere Başbakanı Andy Burnham tarafından Downing Sokağı'nda sarılarak karşılandı ve Kral Charles ile görüştü.

Zelenski'nin gelişinden önce 10 Numara, Rus drone'larını düşürmek için kullanılan hafif çok rollü füzelerin Ukrayna'ya teslimatını hızlandıracağını duyurdu.

Burnham, Zelenski'ye arkalarında olduklarını ve bunun değişmeyeceğini söyledi.