Netflix'te işten çıkarma dalgası: 1000 kişi işten çıkarılacak

Şirketin eş üst yöneticileri Ted Sarandos ve Greg Peters tarafından çalışanlara gönderilen e-postada, kesintilerin temel olarak insan kaynakları, hukuk, ürün ve teknoloji ekiplerini etkileyeceği belirtildi.

Yöneticiler mesajlarında, dünyayı eğlendirme misyonlarının iddialı olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin, insanları ve kaynakları nerede önceliklendirecekleri konusunda disiplinli olmalarını gerektirdiğini ifade etti.

Etkilenen çalışanların yakında bilgilendirileceği açıklandı.

Karar rekabetin arttığı bir dönemde alındı

Bu karar, Paramount'un HBO'nun sahibi Warner Bros ile 110 milyar dolarlık birleşmesinin ardından sektörde bir konsolidasyon sürecinin yaşandığı ve YouTube ile TikTok gibi platformların izleyici çekmeye devam ettiği rekabetçi bir ortamda alındı.

Geçtiğimiz ay Bloomberg Screentime zirvesinde konuşan Sarandos, şirketin istediği kadar hızlı büyümediğini söylemişti.

Netflix de Warner Bros ile bir anlaşma yapmaya yaklaşmış ancak sonuçta Paramount'un teklifinin gerisinde kalmıştı.

Şirket abonelik dışı gelir kaynakları bulmakta zorlanıyor

Yatırımcılar, kullanıcıların Netflix'te geçirdiği süreyi ifade eden kullanıcı etkileşimini yakından takip ediyor.

Şirket, oyun sektörüne girerek ve içeriklerden önce ile içerik sırasında reklam göstererek gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

Kıdemli analist Ross Benes, Netflix'in başka bir büyük gelir kaynağı bulamadığını ve doyum noktasına ulaşmak üzere olabilecek abonelik modeline bağımlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Benes, şirketin abonelik gelirlerinde bir tavana yaklaştığı için çeşitlendirmek adına başka bir gelir akışına ihtiyaç duyduğunu ve asıl zorlandıkları noktanın bu olduğunu aktardı.

Netflix'in 20 Ekim'de son finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Şirket en son 2022 yılında, 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez abone kaybettiğini bildirdikten sonra yaklaşık 450 çalışanını işten çıkarmıştı.