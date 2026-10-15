OpenAI, eski bir çalışanını yapay zeka cihazıyla ilgili bilgileri Apple'a sızdırmakla suçladı

Çarşamba günü sunulan mahkeme dosyasına göre söz konusu çalışan daha önce Apple'da çalışmış, ardından altı aylığına OpenAI'a katılmış ve sonrasında tekrar Apple'a dönmüştü.

Şirket, çalışanın Apple'a yeniden katılmadan önce kişisel hesaplarına 100'den fazla son derece gizli dosya indirdiğini belirtti.

Dosyaya göre aktarılan belgeler arasında, henüz piyasaya sürülmemiş cihaz veya cihazların ayrıntılı görüntülerinin yanı sıra son derece gizli mühendislik ve üretim verileri yer alıyor. OpenAI, son dosyanın haziran ayında çalışanın işteki son gününde gönderildiğini iddia ediyor.

OpenAI ayrıca, ismini açıklamadığı eski çalışanın Apple'ın Asya'daki operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı da dahil olmak üzere üst düzey yönetimine OpenAI'ın ürün planları hakkında bir sunum yaptığını öne sürdü.

Mahkeme dosyasında, "Bu sunum aylar önce yapılmış gibi görünüyor ve şimdi Apple, bu bilgilerle donanmış olarak yapay zeka destekli ürünlere yönelik yeni bir atılım yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Apple: İddiaları destekleyecek kanıt yok

Apple, iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulamadığını ve yeni çalışanların önceki iş yerlerine ait gizli bilgileri kullanmasını engellemek için katı politikalara sahip olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, sistemlerinde OpenAI'a ait herhangi bir bilgi bulunması halinde durumu düzeltmek için OpenAI ile birlikte çalışacağını belirtti.

Apple, OpenAI'ı davanın asıl iddialarından dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı. Karşılıklı iddialar, Apple'ın temmuz ayında OpenAI'a karşı açtığı ve yapay zeka şirketinin kendi cihazlarını geliştirmek için ticari sırlarını çaldığını öne sürdüğü devam eden davanın bir parçası olarak dosyaya yansıdı.

Apple ilk başvurusunda, OpenAI'da çalışmaya başlayan eski çalışanların gizli dosyaları indirdiğini ve iş adaylarını OpenAI'daki mülakatlara Apple parçaları getirmeye teşvik ettiğini iddia etmişti. OpenAI ise bu iddiaları reddederek Apple'ın çalınan herhangi bir ticari sırrı tespit edemediğini belirtmiş ve davanın reddini talep etmişti.

Yapay zeka cihazı yarışı hızlanıyor

Her iki şirket de yapay zeka destekli cihazlar üretmek için kıyasıya bir yarış içinde. Apple bu hafta, Siri'nin yenilenmiş bir versiyonuyla son on yılda akıllı ev pazarına yaptığı en büyük atılım olan ve yapay zeka stratejisinin kritik bir parçasını oluşturan HomeView'u duyurdu.

OpenAI'ın ise küçük ve ekransız bir akıllı hoparlör olduğu bildirilen yapay zeka destekli bir cihaz üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirket, geçtiğimiz yıl tasarım süreçlerini yönetmesi için eski Apple ürün tasarım şefi Jonny Ive ve şirketi io ile anlaşmıştı.

Silikon Vadisi'nde mühendisler ve araştırmacılar düzenli olarak şirket değiştirse de Apple, mahkeme dosyasında OpenAI'ın kendi eski çalışanlarından 400'den fazlasını işe aldığını vurguladı.