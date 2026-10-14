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Türkiye
AA 14.10.2026 07:36

Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaşacak

Villa Park'ta bugün oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

Tek eksik Mert Müldür

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric

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