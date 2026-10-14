ABD'de yargıçtan Trump'ın Beyaz Saray'daki basın yasağına ret

Bir federal yargıç salı günü aldığı kararla, Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico'ya yönelik basın yasağı davası sonuçlanana kadar bu kurumlara Beyaz Saray'a erişim izni vermesi gerektiğine hükmetti.

ABD Bölge Yargıcı Tim Kelly, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı basın yasağının anayasanın ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Değişiklik maddesini muhtemelen ihlal ettiğini belirtti.

Karar metninde, Trump'ın yasağı açıklarken kullandığı ifadelerin, medya kuruluşlarının anayasal koruma altındaki hakları ile basın kartlarının iptal edilmesi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösterdiği yazıldı.

Yargıç Kelly, bu yorumların yasağın ifade özgürlüğüne yönelik bir "misilleme" olduğunu kanıtladığını belirterek, "Başkan Trump, haberlerinin genel olarak yanlış ve kendisine karşı önyargılı olduğuna inandığı için muhtemelen davacıları Beyaz Saray'dan men etti" ifadelerini kullandı.

Ulusal güvenlik savunması reddedildi

Yargıç, ABD Adalet Bakanlığının yasağın arka planında ulusal güvenlik endişelerinin yattığı yönündeki savunmasını ise reddetti. Kararda, "Başkan Trump'ın bu kararı en başından itibaren ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığına ya da kararının temelinde bu nedenin yattığına dair dosyada hiçbir kanıt bulunmamaktadır" denildi.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde atadığı bir isim olan Yargıç Kelly, yasağın anayasaya aykırı bir ayrımcılık boyutuna ulaştığına inandığını ifade etti. Kelly, davanın önceki aşamasında da medya kuruluşlarına kurallar hakkında önceden adil bir bildirim yapılmadığı gerekçesiyle iptal edilen basın kartlarının yeniden aktifleştirilmesine karar vermişti.

Çelişkili gerekçelere yargıçtan tepki

Trump, 18 Eylül'de duyurduğu yasağı o tarihten bu yana savunuyor ve söz konusu kuruluşların haberlerini "olumsuz" veya "tek taraflı" bulduğu için bu adımı attığını belirtiyordu.

Ancak Adalet Bakanlığı, mahkemeye sunduğu dosyalarda İran savaşı, East Wing inşaatı ve Cumhuriyetçi Parti kurultayına dair yapılan haberleri işaret ederek yasağın ulusal güvenlik boyutu olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan duruşmada Yargıç Kelly, karar alıcının (Trump) yasağı "X ve Y" nedenlerine bağlarken, hükümet avukatlarının bunu sonradan "Z" nedenine bağlamasının olağandışı bir durum olduğuna dikkat çekerek şüphelerini dile getirmişti.

Adalet Bakanlığı avukatı Michael Velchik, gazetecileri Beyaz Saray'dan çıkarmanın "başkanın takdirinde" olduğunu savunurken, medya kuruluşlarının avukatı Ted Boutrous Jr. ise kararın tamamen öznel olduğunu ve bizzat Başkan tarafından keyfi olarak alındığını vurguladı.

Kelly'nin son kararı, Beyaz Saray'ın uyguladığı yasağı geçici olarak durduran önceki emrin süresinin dolduğu salı günü gelirken, Trump yönetimine kararı temyize götürme yolu da açılmış oldu.