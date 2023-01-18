Gümüşhane-Trabzon karayolunun Özcan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde hafif ticari aracın sürücüsü Yakup K., anayoldan caddeye dönmek için manevra yaptığı esnada, karşı yönden gelen Hasan Ç. kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Yakup K. ile araçta yolcu olarak bulunan Özcan Mahallesi Muhtarı Feyyaz Y. ve otomobil sürücüsü Hasan Ç. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle tek şeridi kapanan yol trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.