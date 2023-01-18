Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 200 bin liraya satılan danadan 933 kilogram karkas çıktı
Seydikemer ilçesinde noter ile yetkililer huzurunda kesilen bir danadan 933,5 kilogram kemikli sığır eti çıktı. Danadan çıkan karkas et miktarı Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.
Bağlıağaç Mahallesi'ndeki aile işletmesinde yetiştirilen ve canlı ağırlığı 1,5 ton gelen 4 yaşındaki dana, kesim için 200 bin liraya satıldı. Dana, sırtına Türk bayrağı asılarak Fethiye Et Entegre Tesisi'ne getirildi.
Hayvandan çıkacak karkas et miktarının Türkiye rekoru olabileceği düşüncesiyle tesise noter ve Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri çağrıldı.
Türkiye rekoru
Ekipler huzurunda kesimi yapılan danadan 933,5 kilogram karkas çıktı.
Danayı yetiştiren Bağlıağaç Mahalle Muhtarı Yücel Özdemir, gazetecilere, "Elde edilen karkasın Türkiye rekoru olduğu yetkililerce belirlendi" dedi.
Büyükbaş hayvanı satın alan kasap Ramazan Kaşlı ise besiciye destek vermek amacıyla danaya piyasasının üstünde fiyat verdiğini söyledi.
Etiketler: Muğla
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