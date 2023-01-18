Artuklu ilçesindeki Yalım Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Murat Doğan'ın yazdığı kitaplardan etkilenen öğrenciler, okulda açılan kursta hikaye yazım tekniklerini öğrendi.

Bu eğitimi alan 16 öğrencinin yazdığı hikayeler derlenerek 104 sayfalık kitaba dönüştü. Bastırılan 1000 kitabın bir kısmı yazar öğrenci ve ailelerine, bir kısmı çeşitli köy okullarına hibe edilecek.

Ayrıca okul aile birliği kararı ile kitapların bir kısmı belli bir ücret karşılığında satılarak okul aile birliği hesabına yatırılarak, etkinlik giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.



Çocuklardaki heyecanı görünce çalışma başlattılar

Öğretmen Doğan, yazdığı kitaplardan etkilenen çocuklarda bir merak oluştuğunu belirterek, çocuklardaki heyecanı görünce okul idaresiyle bir çalışma başlattıklarını ve "yaratıcı yazarlık" kursu açtıklarını söyledi.

16 öğrenciye kursta hikaye yazımı tekniklerini öğrettiklerini ifade eden Doğan, öğrencilerle görüşerek kitabın adını "Küçük Adımlar Büyük Hedefler" olarak seçtiklerini kaydetti.





Kitaba hikayesiyle katkı sunan öğrencilerden Elif Kösesoy, bunun kendisi için ilk deneyim olduğunu ifade ederek, hikaye yazmaya devam etmeyi düşündüğünü belirtti.

Aleyna Allak ise kitap okumayı çok sevdiğini, azim ve istekle bir hikaye de yazdığını anlatarak, "Artık bir kitabımız var" ifadesini kullandı.