Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucudan ölüm iddiası
Pamukkale ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kız hayatını kaybetti.
15 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden T.K'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, T.K'yı yerde buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri T.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
"Uyuşturucu komasına girerek" hayatını kaybettiği iddia edilen genç kızın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Evde uyuşturucu kullanımına yarayan aparat da bulunduğu belirtildi.
Etiketler: Denizli
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