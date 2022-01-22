Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 22 Ocak 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,832 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 22 Ocak’ta gram altın 793 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
22 Ocak Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum...
1 gram altın ne kadar?
Alış: 793.42 TL
Satış: 793.59 TL
Çeyrek Altın ne kadar?
Alış: 1.275.59 TL
Satış: 1.302.06 TL
Yarım altın, Cumhuriyet altını ne kadar?
Yarım Altın Alış: 2551.17 TL
Yarım Altın Satış: 2604.12 TL
Cumhuriyet Altını Alış: 5247.85 TL
Cumhuriyet Altını Satış: 5302.65 TL
Ata Altını Alış: 5247.85 TL
Ata Altını Satış: 5302.65 TL
22 Ayar Bilezik Alış: 727.21 TL
22 Ayar Bilezik Satış: 734.8 TL
Etiketler: Altın
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