Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 22 Ocak 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar kaç para? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? İşte, 22 Ocak güncel döviz kurları…
22 Ocak Cumartesi günü döviz fiyatlarındaki son durum..
1 Dolar ne kadar, kaç TL?
Alış: 13.4709 TL
Satış: 13.4726 TL
1 Euro ne kadar, kaç TL?
Alış: 15.254 TL
Satış: 15.2894 TL
İngiliz Sterlini
Alış: 18.2334 TL
Satış: 18.2713 TL
Satış: 18.2713 TL
İsviçre Frangı
Alış: 14.763 TL
Satış 14.7699 TL
Satış 14.7699 TL
Avustralya Doları
Alış: 9.6617 TL
Satış: 9.6691 TL
Satış: 9.6691 TL
Kanada Doları
Alış: 10.7073 TL
Satış: 10.7053 TL
Satış: 10.7053 TL
Etiketler: Dolar Euro Türk Lirası
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