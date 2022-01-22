Şanlıurfa, İzmir, Bilecik ve Kayseri İl Jandarma Komutanlıklarınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda Roma dönemine ait kaya mezar odası ve mezar steli, farklı dönemlere ait 3 bin 50 sikke ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.