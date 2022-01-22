Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarihi eser kaçakçısı 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa, İzmir, Bilecik ve Kayseri İl Jandarma Komutanlıklarınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda Roma dönemine ait kaya mezar odası ve mezar steli, farklı dönemlere ait 3 bin 50 sikke ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.
Etiketler: Bilecik İzmir Kaçakçılık Kayseri Roma Dönemi Şanlıurfa Tarihi Eser
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