Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Mardin Kızıltepe Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki Memduh Emen ve 43 yaşındaki eşi Lamia Emen'den haber alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlenen çiftin cesedi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Mardin Soba Zehirlemesi
Son Haberler
- 17:20
- 17:04
- 17:03
- 17:10
- 16:58
Sıradaki Haber
Tarihi eser kaçakçısı 9 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz