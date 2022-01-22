Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da 24 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 obje bulundu.
Gözaltına alınan 5 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Karaman Tarihi Eser
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