İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 27 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen birçok adres ve şahsa yönelik aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 350'si ise serbest bırakıldı.