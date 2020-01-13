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Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı13 Ocak 2020 Pazartesi 15:21 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:21
Bursa'da bir iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'ndeki ekmek fırınında bir derneğe yardım amaçlı bulunan sadaka kutusunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.G. (25) olduğunu belirledi.
Kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli E.G, adliyeye getirilirken gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Çok pişmanım, aç olduğum için yaptım." cevabını verdi.
Kaynak: AA