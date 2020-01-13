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Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 15:17 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:18
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, ağır kış koşulları nedeniyle uzun süre ahırda kalan mandalar, kaplıcada yıkanıyor, temizleniyor.
[Fotoğraf: AA]
İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki köyde, ahırlarda bekletilen mandalar yıkanmak için 40 derece sıcaklıktaki kaplıcaya getiriliyor.
Dondurucu soğukların etkili olduğu köyde dışarıya çıkarılamayan mandalar, belli aralıklarla kaplıca suyunda yıkanıyor.
Süt veriminde artış sağladığı düşüncesiyle de kaplıcaya götürülen mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA