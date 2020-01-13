Arnavutköy'deki ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan iki kişi, burada bir alanın kazılmış olduğunu fark etti.

Bu alanı elleriyle kazan iki kişi, battaniyeye sarılı halde bir kadın cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan şahıslar, durumu devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, şahısların ihbarını değerlendirerek Arnavutköy memba olarak bilinen ormanlık alana gitti.

Polis ekibi, başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen battaniyeye sarılı kadın cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından cesedin, 1980 doğumlu Melahat İşbir'e ait olduğu belirlendi.

Melahat İşbir'in, Esenler'de ikamet ettiği, daha önce iki evlilik yapıp ayrıldığı, iki eşinden de birer çocuğu olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı ile polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Melahat İşbir'in cesedi, Arnavutköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA