Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına 4. gününde devam ediliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve helikopterleri denizde arama çalışmaları yaparken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların 4. gününde aramalara yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katıldı. Balıkçılar kazanın olduğu alanda trol atarak arama çalışmalarına destek veriyor.

Çalışmalara batan tekneden kurtulan Fatih ve Dursun Ali Coşkun'un da katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA